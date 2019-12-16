«اقتصادية عجمان» تربط خدماتها الرقمية ببوابة الدفع الذكي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

أعلن الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، عن ربط الخدمات الرقمية للدائرة ببوابة عجمان للدفع الذكي.

وقال : تمثل بوابة عجمان للدفع الذكي خطوة مهمة في مسيرة إمارة عجمان نحو تحقيق خطة التحول الرقمي، حيث إن الإمارة صاغت استراتيجيات غير مسبوقة مكنتها من تحقيق نجاحات كبيرة أسهمت بشكل رئيس في تطوير كفاءة الخدمات الحكومية. وتتضافر جهود الدوائر الحكومية في عجمان لتحقيق هدفها الأسمى والمتمثل في وضع الإمارة في مقدمة المراتب في تنافسية الأعمال، بما يتماشى مع توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة ومئوية الإمارات 2071.

وقال علي عيسى النعيمي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية: نعمل دائماً على تسخير جهودنا لتحظى خدماتنا الرقمية برضا متعاملينا. الآن وبما أن الدائرة تضع إسعاد المتعاملين ضمن أولوياتها، فإنها ربطت خدماتها الرقمية ببوابة عجمان للدفع الذكي، ليصبح لدى المتعاملين العديد من خيارات وقنوات الدفع التي توفر لهم السهولة والراحة ودرجة عالية من الأمان. وتشمل المرحلة الأولى من الربط الخدمات التي لا تتطلب موافقات خارجية من الشركاء، حيث سيتم لاحقاً ربطها مع البوابة.

وقالت عهود شهيل، مدير عام حكومة عجمان الرقمية: إن هذا التعاون المشترك جاء تنفيذاً لتوجيهات وتطلعات قيادتنا الرشيدة والذي من شأنه أن يدعم خطة التحول الرقمي للإمارة، حيث إن بوابة عجمان للدفع الذكي وهي بوابة الدفع الموحدة للإمارة جاءت لتقدم خيارات وقنوات دفع متعددة تسهم في توفير الوقت والجهد الأمر الذي يضمن سهولة تقديم الخدمات للجمهور.

وقال مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان: يؤكد ربط دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان خدماتها الرقمية ببوابة عجمان للدفع الذكي على أهمية دور البوابة في تبسيط إجراءات وعمليات الدفع لمختلف الأفراد والشركات. ويمثل هذا التعاون نجاحاً آخر وخطوة مهمة نحو تحقيق خطة التحول الرقمي للإمارة.