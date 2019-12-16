الأرجنتين ترفع الضرائب على الصادرات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قضى مرسوم أصدرته الحكومة الجديدة في الأرجنتين، السبت، بزيادة الضرائب على صادرات الصويا والقمح والذرة، في ضربة للمزارعين في تلك الدولة المصدرة للحبوب، من أجل زيادة العائدات اللازمة لتفادي التخلف عن سداد دين سيادي ضخم.

ورفعت حكومة الرئيس ألبرتو فرنانديز، الذي يمثل يسار الوسط، والذي تولى السلطة يوم الثلاثاء، أسعار فول الصويا وزيت الصويا وعلف الصويا من نحو 25 إلى 30%، كما رفعت الضرائب على الذرة والقمح من نحو 7 إلى 12%.

ورفع المرسوم أيضاً الضرائب على صادرات اللحم البقري من سبعة في المئة إلى تسعة في المئة. وكان المزارعون في الأرجنتين قد توقعوا على نطاق واسع تضرر أرباحهم بسبب شكل ما من زيادة الضرائب، نتيجة مواجهة الحكومة محادثات إعادة جدولة ديون تقدر بنحو 100 مليار دولار.

والأرجنتين ثالث أكبر دولة مصدرة للذرة وفول الصويا، كما أنها أكبر مورد لعلف الماشية من الصويا. وتواجه الأرجنتين ديوناً ضخمة مستحقة السداد في 2020. (رويترز)