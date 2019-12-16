شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مستهدفات مصر فى خطة التنمية المستدامة 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في سبتمبر 2015 خطة التنمية المستدامة 2030، والتي تتضمن 17 هدفاً، 169 غاية، و244 مؤشراً تغطي الأبعاد الاقتصادية، الاجتماعية، والبيئية.

ورصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الوضع الراهن لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030، والتي تم تحقيقها في الفترة الأخيرة، حيث توافر نحو 116 مؤشر من إجمالي 244 مؤشر لأهداف التنمية المستدامة، نلخصها فيما يلي:

وفيما يلي استعراض للتقدم المحرز في بعض أهداف التنمية المستدامة من خلال المؤشرات التالية:

- الهدف الثالث والخاص بتمتع الجميع بأنماط عيش صحية، حققت مصر المستهدف من هذه الغاية، وبلغت وفيات الأمهات في فترة 42 يوماً بعد الولادة إلى 44 حالة لكل 100 ألف مولود حي عام 2017.

- حققت مصر المستهدف بوصول معدل وفيات الاطفال دون سن الخامسة إلى 19.5 حالة لكل 1000 مولود حي عام 2017

- انخفضت معدلات الوفيات الناتجة عن الإصابات بسبب حوادث المرور على الطرق بنسبة 44.2% بين عامي 2018،2015.

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- انخفضت معدلات الإصابات جراء حوادث المرور على الطرق من 21.7 حالة عام 2015 إلى 12.1 حالة في عام 2018 لكل 100 ألف من السكان.

- الهدف السادس والخاص بمياه الشرب والصرف الصحي، بلغت نسبة السكان المستفيدين من خدمات مياه الشرب الآمنة 96.8%عام 2017.

- الهدف السابع والخاص بالطاقة، بلغت نسبة السكان المستفيدين من خدمات الكهرباء 99.7% عام 2017.

- الهدف الثامن والخاص بالعمل اللائق، تراجع معدل البطالة بالنسبة للذكور من 4.9% عام 2015 إلى 8.6% عام 2018، وبالنسبة للإناث فقد أنخفض أيضا من 24.2 % عام 2015 إلى 21.4% عام 2018.

- في إطار توجه الدولة لتطبيق مفهوم الشمول المالي، ارتفع عدد ماكينات الصرف الآلى من 15 إلى 20.2 ماكينة بين عامي 2015، 2018 لكل 100 ألف من السكان البالغين.

- الهدف الرابع عشر والخاص بالموارد البحرية، ارتفع الإنتاج السمكي بنسبة تصل إلى حوالي 20% بين عامي 2017،2015.

- الهدف السابع عشر والخاص بالتعاون الإقليمي فيما يتعلق بالعلوم والتكنولوجيا، ارتفع عدد الاشتراكات في الانترنت السلكي لـ 71.9% بين عامي 2017،2013.