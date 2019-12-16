شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. الشركة القابضة للقطن تستورد أحدث ماكينات غزل فى العالم لشركاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتربت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ، من إبرام اتفاق مع بنكين إحدهما سويسري والأخر إيطالى، لتمويل شراء صفقة ماكينات ريتر سويسرية جديدة لشركات الغزل والنسيج بقيمة اجمالية تصل لنحو 540 مليون يورو.

وبحسب مصدر بقطاع الأعمال العام ، إن الماكنات الجديدة التى سيتم تزويد المصانع بها توفر 70% من الطاقة لنفس الماكينات التى تعمل حاليا كما تنتج 4 أضعاف القدرة الانتاجية للماكينات التى تعمل فى مصانع الشركات التابعة للقابضة حاليا.

ماكينة ريتر الحديثة

أضاف المصدر ، أن الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج سبق ووقعت عقود المرحلة الأولى ، لتوريد ماكينات حديثة للمصانع من كبرى موردي المعدات حول العالم في إطار تنفيذ خطة إصلاح وتطوير شركات الغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وتبلغ القيمة الإجمالية للعقود 540 مليون دولار تم توقيع الدفعة الأولى منها بقيمة 270 مليون دولار .

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وأشار المصدر ، الى أن الشركات التى تم التوقيع معها 7 شركات سويسرية وألمانية وإيطالية: Benninger بننجر، ITEMA ايتميا، Karl Mayer كارل ماير، Marzoli مارزوللي، Reggiani ريجياني، Rieter ريتر، Savio سافيو.

الماكينات توفر الطاقة وتضاعف الانتاجية

وكانت الدكتورة سحر نصر ، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ، زارت فى وقت سابق مصنع مجموعة ريتر السويسرية لصناعة وتطوير تكنولوجيا ماكينات الغزل والنسيج، إحدى أكبر المؤسسات الرائدة في توريد الآلات الخاصة بالنسيج، والتقت الوزيرة مع نوربرت كلابر، المدير التنفيذي للمجموعة حيث تم بحث زيادة استثمارات المجموعة في مصر ، في إطار التعاون معها لتطوير قطاع المنسوجات في مصر والاستفادة من الخبرة السويسرية لتطبيق أحدث التكنولوجيا المستخدمة وتنفيذ برامج تدريب في هذا المجال، في ظل اهتمام الحكومة بجذب استثمارات في هذا المجال، وقيام المجموعة بتوريد آلات ومعدات للشركة القابضة للقطن، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بقيمة 180 مليون فرنك سويسري لتنفيذ 16 مشروعا في 7 محافظات علي مستوي الجمهورية.