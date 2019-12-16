شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 15-12-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 15-12-2019، وجاءت أبرزها تباين البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وسط ضعف أحجام التداول، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 1.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 684.818 مليار جنيه.

الغربية الإسلامية

وافق مجلس إدارة شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، من حيث المبدأ، على السير فى إجراءات الاستحواذ على نسبة 100% من إجمالر أسهم رأسمال شركة سوبيك للاستثمار العقاري وفقاً للتقييم الذي سيسفر عنه تقرير القيمة العادلة.

وقالت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، إن مجلس الإدارة قرر تعيين شركة ويبك للاستشارات المالية عن الأوراق المالية مستشار مالي مستقل لتقييم سهم سوبيك للاستثمار العقارى.

إيقاف تداول 7 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 7 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، أجواء للصناعات الغذائية، مطاحن وسط وغرب الدلتا، القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، بنك قطر الوطنى الأهلى.

البورصة تخسر 1.8 مليار جنيه

تباينت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وسط ضعف أحجام التداول، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 1.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 684.818 مليار جنيه.

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وبلغ حجم التداول على الأسهم 42.8 مليون ورقة مالية بقيمة 205.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 9.3 ألف عملية لعدد 161 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 74.58% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 21.49%، والعرب على 3.93% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 36.32% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 63.67%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 9 مليون جنيه، 4.4 مليون جنيه، 10.6 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 103 ألف جنيه، 2.3 مليون جنيه، 21.7 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 13433 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 1929 نقطة، وقفز المؤشر مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 15864 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 5011 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 518 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1359 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.36% ليغلق عند عند مستوى 480 نقطة.

وارتفعت أسهم 80 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 32 شركة، ولم تتغير مستويات 49 شركة.

الحديد والصلب

أعلن مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية، انخفاض مبيعات الشركة خلال أول 4 أشهر من العام المالى الجارى، ليبلغ نحو 264.58 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية أكتوبر، مقابل 367.77 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضى، بنسبة انخفاض 28%، على أساس سنوى.

وأضافت أن إيرادات النشاط الجارى للشركة خلال الخمسة أشهر الأولى من العام المالي الجارى، بلغت 382.2 مليون جنيه بالفترة من يوليو حتى نوفمبر.