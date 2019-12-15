شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق «الأعمال السعودي الألماني» في برلين.. الأربعاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل

يُنظم المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاقتصادية والطاقة الألمانية، الأربعاء المقبل، منتدى الأعمال السعودي الألماني، بالتزامن مع انعقاد اجتماعات الدورة العشرين للجنة السعودية الألمانية المشتركة. ويترأس الجانب السعودي في هذه اللجنة وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان، فيما يترأس الجانب الألماني وزير الشؤون الاقتصادية والطاقة بيتر ألتماير. ويُمثل منتدى الأعمال السعودي الألماني منصة مثالية لالتقاء كبار المسؤولين الحكوميين وأصحاب الأعمال، وفتح قنوات التواصل المباشر بين المؤثرين في صناعة القرار الاقتصادي في البلدين. ويتكون المنتدى من خمس جلسات رئيسة لنقاش التعاون بين البلدين في مجالات التصنيع، وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والطاقة المستدامة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والسياحة والترفيه.

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