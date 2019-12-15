شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ميثاق تأسيس هولندا مملكة الأراضى المنخفضة الموقع من 65 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 15 ديسمبر 1954 ، أي قبل نحو 65 سنة تم توقيع اتفاق نتج عنه تأسيس مملكة هولندا فى قارة اوروبا .

وميثاق مملكة الأراضي المنخفضة عبارة عن اتفاق حدد ملامح العلاقة السياسية بين الأربعة دول المختلفة التي تشكل مملكة هولندا ، وهى أروبا، كوراساو، وسانت مارتن في الكاريبي وهولندا (بالنسبة للجزء الأكبر) في أوروبا.

Advertisements

وبحسب المعلومات المتداولة فإن الاتفاق ،هو الوثيقة القانونية الرائدة في المملكة. في دستور هولندا والقوانين الأساسية للدول الثلاث الأخرى تخضع قانونياً لميثاق الأمم المتحدة.

و النسخة الأولى من الميثاق التي وصفت العلاقة بين هولندا وسورينام وجزر الأنتيل الهولندية تم التوقيع عليها من قبل الملكة يوليانا في 15 ديسمبر 1954.