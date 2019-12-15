الاقتصاد

تعرف على ميثاق تأسيس هولندا مملكة الأراضى المنخفضة الموقع من 65 سنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  فى مثل هذا اليوم 15 ديسمبر 1954 ، أي قبل نحو 65 سنة تم توقيع اتفاق نتج عنه تأسيس مملكة هولندا فى قارة اوروبا .

وميثاق مملكة الأراضي المنخفضة  عبارة عن اتفاق حدد ملامح العلاقة السياسية بين الأربعة دول المختلفة التي تشكل مملكة هولندا ، وهى  أروبا، كوراساو، وسانت مارتن في الكاريبي وهولندا (بالنسبة للجزء الأكبر) في أوروبا.

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وبحسب المعلومات المتداولة فإن الاتفاق ،هو الوثيقة القانونية الرائدة في المملكة. في دستور هولندا والقوانين الأساسية للدول الثلاث الأخرى تخضع قانونياً لميثاق الأمم المتحدة.

و النسخة الأولى من الميثاق التي وصفت العلاقة بين هولندا وسورينام وجزر الأنتيل الهولندية تم التوقيع عليها من قبل الملكة يوليانا في 15 ديسمبر 1954.

 

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