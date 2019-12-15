شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 15 - 12 -2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 15-12-2019.

إيقاف تداول 7 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 7 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، أجواء للصناعات الغذائية، مطاحن وسط وغرب الدلتا، القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، بنك قطر الوطنى الأهلى.

البورصة تخسر 1.8 مليار جنيه

تباينت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وسط ضعف أحجام التداول، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 1.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 684.818 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 42.8 مليون ورقة مالية بقيمة 205.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 9.3 ألف عملية لعدد 161 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 74.58% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 21.49%، والعرب على 3.93% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 36.32% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 63.67%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 9 مليون جنيه، 4.4 مليون جنيه، 10.6 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 103 ألف جنيه، 2.3 مليون جنيه، 21.7 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 13433 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 1929 نقطة، وقفز المؤشر مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 15864 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 5011 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 518 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1359 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.36% ليغلق عند عند مستوى 480 نقطة.

وارتفعت أسهم 80 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 32 شركة، ولم تتغير مستويات 49 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 11.120 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.88%

- أجواء للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 3.670 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.31%

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- النصر للملابس والمنسوجات-كابو بسعر إغلاق 0.801 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.26%

- وادى كوم امبو لاستصلاح الأراضى بسعر إغلاق 11.900 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.94%

- المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى بسعر إغلاق 4.390 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.77%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- بنك قطر الوطنى الأهلى بسعر إغلاق 41.730 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.18%

- مطاحن وسط وغرب الدلتا بسعر إغلاق 101.140 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.92%

- القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بسعر إغلاق 12.140 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.62%

- العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بسعر إغلاق 6.440 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.16%

- المصرية للدواجن بسعر إغلاق 1.418 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.94%