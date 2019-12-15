شكرا لقرائتكم خبر عن المعمر لأنظمة المعلومات تجدد وتعدل اتفاقية تسهيلات بنكية مع العربي الوطني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام أي اس) عن تجديد و تعديل اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية من البنك العربي الوطني يوم الأربعاء الماضي الموافق 11 ديسمبر الجاري.

وحسب بيان على موقع السوق السعودي "تداول" تم اكتمال التوقيع النهائي والحصول على الاتفاقية من البنك بتاريخ 12 ديسمبر 2019م مساءً.

وحسب البيان بلغت قيمة التمويل 110 ملايين ريال، مع العلم بأن فترة التمويل بدأت منذ 31 يوليو الماضي وستنتهي في 31 يوليو المقبل.

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وأشارت الشركة إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل هي سند لأمر لصالح البنك العربي الوطني

ونوهت على أن الهدف من التمويل هو تمويل المشاريع الجديدة.

يُذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 14.39 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل صافي أرباح 16.39 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2018.

كذلك حققت الشركة صافي ربح بلغ 39.13 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مُقابل صافي أرباح بلغ 28.21 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2018.