انخفاض بطالة السعوديين إلى 12% وارتفاع المشتغلين إلى 3.1 ملايين مواطن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سجل معدل البطالة العام في السعودية وكذلك معدل البطالة بين السعوديين في الربع الثالث أدنى مستوى في 2019، بحسب نتائج نشرة سوق العمل للربع الثالث من عام 2019، الصادرة عن هيئة الإحصاء أمس، التي أظهرت انخفاض معدل البطالة الإجمالي في السعودية إلى 5.5% في الربع الثالث، مقابل 5.6% للربع الثاني من نفس العام. كما أظهرت انخفاض معدل البطالة للسعوديين إلى 12%، مقارنة بـ 12.3% بنهاية الربع الثاني، حيث بلغ معدل البطالة بين الذكور 5.8 % وبين الإناث 30.8%.

وأوضح مسح القوى العاملة أن إجمالي عدد المشتغلين السعوديين وفقا لبيانات السجلات الإدارية للربع الثالث ارتفع إلى 3.1 ملايين مشتغل بالربع الثالث مقابل 3.09 ملايين مشتغل في الربع الثاني.

في حين بلغ عدد المشتغلين غير السعوديين 9.83 ملايين عامل، يمثلون 76% من إجمالي المشتغلين في السعودية.

وكان أغلب المشتغلين ضمن أنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية، بعدد 8.47 ملايين عامل، يمثل 65.5 % من إجمالي المشتغلين، ثم الخاضعين لأنظمة ولوائح الخدمة المدنية بـ 9.5 %.

ووفقا لنتائج النشرة واستنادا إلى بيانات وزارة الخدمة المدينة (بوابة جدارة وساعد) وبيانات صندوق تنمية الموارد البشرية (بوابة طاقات) فقد بلغ إجمالي عدد السعوديين الباحثين عن عمل خلال الربع الثالث 10.2 ملايين فرد.

وأظهرت النتائج ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السعوديين إلى 45.5% في الربع الثالث مقارنة مع 45.0% في الربع الثاني، في حين بقي معدل المشاركة الاقتصادية بين السعوديات ثابتا عند 23.2%.

وتجري هيئة الإحصاءات تقديرات مسح القوى العاملة بشكل ربع سنوي وفقا لبيانات سوق العمل من واقع السجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الخدمة المدنية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية ومركز المعلومات الوطني).

معدل البطالة:

للسكان

2.5 % ذكور

20.7 % إناث

5.5 % الإجمالي

للسعوديين

%5.8 ذكور

30.8 % إناث

12 % الإجمالي

المشتغلون

%24 السعوديون

67 % غير السعودين

12,927,908 الإجمالي

المشتغلون السعوديون

3,100,812 الإجمالي

%34.7 إناث

65.3 % ذكور

المشتغلون غير السعوديين

9,827,096 الإجمالي

12.8 % إناث

%67.2 ذكور

الباحثون عن عمل

1,025,328 الإجمالي

16.4 % ذكور

83.6 % إناث

المشاركة الاقتصادية

%58.4 لإجمالي السكان

%45.5 للسعوديين

الفترة

2018

الربع الأول

معدل البطالة الإجمالي 6.1 %

معدل البطالة بين السعوديين 12.9 %

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الربع الثاني

معدل البطالة الإجمالي 6.0 %

معدل البطالة بين السعوديين 12.9 %

الربع الثالث

معدل البطالة الإجمالي 6.0 %

معدل البطالة بين السعوديين 12.8 %

الربع الرابع

معدل البطالة الإجمالي 6.0 %

معدل البطالة بين السعوديين 12.7 %

الفترة

2019

الربع الأول

معدل البطالة الإجمالي 5.7 %

معدل البطالة بين السعوديين 12.5 %

الربع الثاني

معدل البطالة الإجمالي 5.6 %

معدل البطالة بين السعوديين 12.3 %

الربع الثالث

معدل البطالة الإجمالي 5.5 %

معدل البطالة بين السعوديين 12.0 %

معدلالات البطالة فيفي دول مجموعة العشرين (الربع الثالث 2019)