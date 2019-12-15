إلزام مقدمي خدمات الاتصالات بالعقود الرقمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ألزمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات جميع مقدمي خدمات الاتصالات المرخصين في المملكة بالعقود الرقمية في إجراءات تأسيس وتعديل وإلغاء الخدمات للمستخدمين، وذلك خلال مدة أقصاها (90) يوما.

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وبحسب القرار الذي صدر أمس، من محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد التميمي، فإن على مقدمي خدمات الاتصالات في المملكة الالتزام بتنفيذ العقود الرقمية خلال مدة أقصاها 90 يوما، والاستغناء عن استخدام الورق في جميع الفروع ومنافذ البيع، وذلك بما يضمن حفظ حقوق الأطراف كافة من خلال الاعتماد على الوسائل الرقمية في توثيق عملية الحصول على الخدمة من المستخدم بما في ذلك تزويد المستخدم بنسخة رقمية من طلب الخدمة.

وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تهدف إلى تطوير آليات تقديم خدمات الاتصالات، وتيسير التعاملات بين المستخدمين ومقدمي الخدمات وأتمتة إجراءات الحصول على الخدمة وتحسين تجربة المستخدم.

يذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وجهت في وقت سابق جميع مقدمي الخدمة بتوفير منافذ بيع أجهزة رقمية لتقديم أفضل الخدمات بكل يسر وسهولة، ومواكبة للتحول الرقمي دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب مقدمي الخدمات.