الاشتراك بمنصة الرصد السياحي ملزم و100 ألف غرامة للمنشآت غير المسجلة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي شهاب - الدمام

أكدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أهمية «المنصة الوطنية للرصد السياحي»، وضرورة اشتراك المستثمرين السياحيين فيها، لما لهذا الأمر من نتائج ذات قيمة لتطوير القطاع السياحي بناء على معطيات ومعلومات دقيقة وموثقة، منوهة إلى أن الاشتراك سيكون إلزاميا من الأربعاء المقبل.

وأوضح رئيس الوحدة الهندسية بالهيئة المهندس عبدالرحمن الصفدي، خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمس، بمقر غرفة الشرقية، أن أي منشأة لم تلتزم بالتسجيل في الوقت المحدد ستكون عرضة لمخالفة تصل إلى 100 ألف ريال، أو سحب الترخيص أو كليهما معا، كما أن تعميم إلزامية التسجيل قد صدر بمدة كافية للمنشآت.

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وذكر الصفدي خلال الورشة التي حضرها مسؤولون من الشرطة والدفاع المدني وأمانة المنطقة الشرقية ومستثمرون في قطاع الإيواء، أن المنصة تسهم في اختصار الوقت للحصول على أي معلومة عن القطاع السياحي وقطاع الإيواء بالتحديد، بحيث تحصل الهيئة على المعلومات دون الحاجة لأعمال إضافية من قبل المنشآت، لافتا إلى أن عمليات الرصد الحالي تتم وفق آليات معينة، منها أخذ قوائم مطبوعة تسلم للهيئة، أو عبر نظام الكتروني يتم إدخال البيانات فيه بشكل يدوي، أو من خلال حصر البيانات من قبل مفتشي الهيئة أثناء الزيارات للمرافق السياحية.

المنصة الوطنية للرصد السياحي

تستهدف إيجاد سوق قادرة على جذب الاستثمارات في هذا المجال في السعودية، حيث تم إنشاء المنصة لتكون على مستوى عالمي، كما تم تطويرها بعد رصد دقيق للممارسات العالمية المثلى في مجال رصد البيانات المتعلقة بالسياحة.

6 أهداف للمنصة: