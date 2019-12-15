توقيع عقود تملك المسكن الكترونيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فايز الثمالي - جدة

أتاحت وزارة الإسكان التوقيع على عقود تملك المساكن لمستفيديها الكترونيا عبر منصة «سكني»، بعد الحجز الفوري واختيار عروض الأسعار والجهات التمويلية الأنسب لدفع أقساط الوحدات، ضمن مجموعة من عروض الأسعار التي تقدمها البنوك التجارية والمؤسسات التمويلية عبر المنصة الالكترونية.

وأوضحت الإسكان أن منصة «سكني» تتيح اختيار نوع الوحدات وانتقاء مواقعها من خلال الخيارات والنماذج المختلفة، والتي تصل إلى أكثر من 120 ألف وحدة سكنية داخل 70 مشروعا في جميع أنحاء المملكة، ضمن توجهات الدولة للتحول للحكومة الالكترونية وتبسيطها علاوة إلى تطوير المرافق والخدمات الأساسية لرفع مستوى جودة الحياة.

وأشارت الوزارة إلى إمكانية الدخول إلى المنصة وعبر تطبيقها في الأجهزة اللوحية لتصفح الخيارات السكنية ما بين شقق وفلل وتاون هاوس وأراض مجانية، بالإضافة للخيارات التمويلية كالقروض العقارية مدعومة الأرباح لشراء الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء، والبناء الذاتي، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من القرض الإضافي الحسن للعسكريين ولمن تجاوزوا سن الخمسين، والتقديم للحصول على إعفاء ضريبي للقيمة المضافة عن المسكن الأول، ودعم تجديد المسكن، والتسجيل في خدمة المستشار العقاري، ومشاهدة مواقع الوحدات على الخريطة بشكل ثلاثي الأبعاد .