تراخيص موسم نهاية العام عبر نظام التخفيضات الالكتروني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن فتح نافذة التقديم لإصدار تراخيص التخفيضات لموسم تخفيضات نهاية العام عبر نظام التخفيضات الالكتروني للفترة من 25 ديسمبر 2019 حتى 5 يناير 2020، حيث سيتمكن أصحاب المحلات التجارية والمتاجر الالكترونية من تقديم طلب تراخيص التخفيضات الموسمية دون فقدان أي رصيد من أيام التخفيضات المتاحة سنويا.

ويتيح نظام التخفيضات الالكتروني الذي أطلقته وزارة الاستثمار بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال إمكانية الاستفادة من خدمة التخفيضات الموسمية الكترونيا، والتي تم إطلاقها في بداية أبريل من العام الماضي.

ودعت الوزارة أصحاب المحال التجارية والمتاجر الالكترونية في المملكة للتقدم بطلب رخص التخفيضات الموسمية والاستفادة من هذه الخدمة عبر الدخول على نظام التخفيضات الالكتروني Sales.mci.gov.sa، واختيار نوع الترخيص واستكمال باقي البيانات، وبعدها تسديد رسوم الرخصة الكترونيا عبر نظام سداد، وأخيرا طباعة الترخيص.