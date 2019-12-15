بدء استقبال طلبات تجربة خدمات ومنتجات التقنية المالية الحديثة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بدأت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، أمس استقبال طلبات تجربة خدمات ومنتجات التقنية المالية الحديثة في البيئة التجريبية التشريعية SandBox.

وأوضحت «ساما»، أن فترة التقديم للبيئة التجريبية التشريعية SandBox ستكون من تاريخ 15 ديسمبر 2019 إلى 15 يناير 2020.

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وكانت مؤسسة النقد عملت في فبراير الماضي على تصميم بيئة تجريبية تنظيمية (Sandbox) لفهم وتقييم أثر التقنيات الجديدة في سوق الخدمات المالية في المملكة، وللمساعدة على تحويلها إلى مركز مالي يتسم بالذكاء التقني.

وأعلنت المؤسسة في نوفمبر الماضي فتح باب التقديم لقبول طلبات تجربة خدمات ومنتجات التقنية المالية الحديثة في البيئة التجريبية التشريعية.

وتهدف البيئة التجريبية التشريعية إلى استقطاب المؤسسات المالية والشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مجال التقنية المالية التي تتطلع إلى الاستفادة من التقنية الحالية أو الجديدة لتقديم منتجات أو خدمات مالية مبتكرة إلى الأسواق السعودية، مثل الشركات الناشئة السعودية والعالمية، وشركات التقنية المالية، وشركات الخدمات المالية القائمة، وشركات الخدمات المهنية الشريكة مع هذه الشركات أو التي تقدم الدعم لها.