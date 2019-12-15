السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة
وافق مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء على ترسية مشروع العدادات الذكية الذي يشمل تركيب عشرة ملايين عداد ذكي لجميع المشتركين في المملكة، بتكلفة 9.56 مليارات ريال (2.55 مليار دولار).
وقالت الشركة السعودية للكهرباء، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودي «تداول» أمس، إنه تقرر أن يبدأ إنشاء المشروع في 19 ديسمبر 2019، فيما يتوقع الانتهاء من المشروع في 30 مارس 2023.
وأضافت أنه سيتم تمويل المشروع من خلال موارد الشركة الذاتية بالإضافة إلى التمويل الخارجي، ومن المتوقع أن يكون للمشروع أثر إيجابي على نتائج الشركة فور الانتهاء منه.
وأكدت أنه سيتم توريد 3.5 ملايين عداد من قبل المصانع المحلية، كما سيكون ثلث قيمة المشروع من المحتوى المحلي.
وذكرت أن الجهات المنفذة للمشروع تتمثل في تحالف شركة اتحاد اتصالات «موبايلي»، وشركة «الفنار للإنشاءات» لتنفيذ المشروع في القطاعين الأوسط والشرقي، وفرع شركة «تشاينا إليكترك باور إكويبمنت أند تكنولوجي المحدودة» لتنفيذ المشروع في القطاعين الغربي والجنوبي.
مشروع العدادات الذكية:
- تركيب 10,000,000 عداد ذكي
- التكلفة 9,555,099,334 ريالا
- بدء المشروع: 19 ديسمبر 2019
- انتهاء المشروع: 30 مارس 2023
- لقطاعان الأوسط والشرقي: تحالف شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) وشركة الفنار للإنشاءات
- لقطاعان الغربي والجنوبي: فرع شركة تشاينا إليكترك باور إكويبمنت أند تكنولوجي المحدودة
- توريد 3.5 ملايين عداد من قبل المصانع المحلية
- 33.3 % من قيمة المشروع من المحتوى المحلي
- التمويل من خلال موارد الشركة الذاتية إضافة إلى التمويل الخارجي
- توقع أن يكون للمشروع أثر إيجابي على نتائج الشركة فور الانتهاء منه
كانت هذه تفاصيل خبر 19 ديسمبر.. بدء تركيب 10 ملايين عداد كهرباء ذكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.