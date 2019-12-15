19 ديسمبر.. بدء تركيب 10 ملايين عداد كهرباء ذكي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وافق مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء على ترسية مشروع العدادات الذكية الذي يشمل تركيب عشرة ملايين عداد ذكي لجميع المشتركين في المملكة، بتكلفة 9.56 مليارات ريال (2.55 مليار دولار).

وقالت الشركة السعودية للكهرباء، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودي «تداول» أمس، إنه تقرر أن يبدأ إنشاء المشروع في 19 ديسمبر 2019، فيما يتوقع الانتهاء من المشروع في 30 مارس 2023.

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وأضافت أنه سيتم تمويل المشروع من خلال موارد الشركة الذاتية بالإضافة إلى التمويل الخارجي، ومن المتوقع أن يكون للمشروع أثر إيجابي على نتائج الشركة فور الانتهاء منه.

وأكدت أنه سيتم توريد 3.5 ملايين عداد من قبل المصانع المحلية، كما سيكون ثلث قيمة المشروع من المحتوى المحلي.

وذكرت أن الجهات المنفذة للمشروع تتمثل في تحالف شركة اتحاد اتصالات «موبايلي»، وشركة «الفنار للإنشاءات» لتنفيذ المشروع في القطاعين الأوسط والشرقي، وفرع شركة «تشاينا إليكترك باور إكويبمنت أند تكنولوجي المحدودة» لتنفيذ المشروع في القطاعين الغربي والجنوبي.

مشروع العدادات الذكية:

تركيب 10,000,000 عداد ذكي

التكلفة 9,555,099,334 ريالا

بدء المشروع: 19 ديسمبر 2019

انتهاء المشروع: 30 مارس 2023