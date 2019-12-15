مجلس «الإنماء» يوصي بزيادة رأس المال لـ20 مليارا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أوصى مجلس إدارة مصرف الإنماء الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس المال من 15 مليار ريال إلى 20 مليار ريال عن طريق رسملة جزء من الاحتياطي والأرباح المرحلة، وذلك بمنح سهم واحد لكل ثلاثة أسهم.

وأرجع مصرف الإنماء في بيان على موقع تداول أسباب الزيادة إلى أنها تأتي لتعزيز موارد المصرف، مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة بإذن الله.

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وأوضح المصرف أنه ستتم رسملة 5 مليارات ريال من الاحتياطي والأرباح المرحلة، مشيرا إلى أنه ستكون أحقية أسهم المنحة لمساهمي المصرف المسجلين لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للمصرف، والذي سيتم الإعلان عنه لاحقا.

وذكر أن كسور الأسهم في حال وجودها سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة، كل بحسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.

يذكر أن المنحة تعد مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.