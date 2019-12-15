شكرا لقرائتكم خبر عن هواوي تكشف عن هاتفها HUAWEI Nova 5T الجديد .. وتطرحه للحجز المُسبق في السوق المصري بداية من يوم 16 ديسمبر 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رقاقة معالج Kirin 980 وأربعة كاميرات خلفية بدقة 48 ميجا بكسل في أحدث هواتف سلسلة Nova العالمية في مصر

أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك عن إطلاق حملة الحجز المُسبق لهاتفها الشبابي الجديد HUAWEI Nova 5T في السوق المصري ابتداء من يوم 16 الي يوم 25 ديسمبر 2019 حيث يتوافر الهاتف للحجز المسبق بجميع فروع هواوي وموزعيها المعتمدين، وتأتي حملة الحجز المسبق بعروض وهدايا مميزة للمستهلكين. يأتي هاتف HUAWEI Nova 5T الجديد بسعر 6499 جنيهاً، حيث أنه أول هاتف من هواوي يأتي مزوداً برقاقة معالج Kirin 980 المتطورة في هذه الفئة السعرية.

قال السيد "بيك ين"، نائب رئيس هواوي مصر، "يشهد السوق المصري للهواتف الذكية تطور سريع خلال الفترة الماضية، حيث أصبح المستهلك يهتم بكافة التفاصيل الدقيقة في الهاتف الذكي الذي سيشتريه لذا نجد المستهلك يتجه الي فئة الهواتف الفوق متوسطة نظراً لإمكانياتها القوية التي يتطلع اليها المستهلك المصري. فكانت هواوي من أولي مُصنعي الهواتف الذكية التي تقدم هواتف في هذه الفئة وهي سلسلة هواتف Nova التي لاقت نجاحاً كبيراً بين المستخدمين في السوق المصري، وتقدم هواوي للسوق المصري أحدث هواتف سلسلة Nova وهو Nova 5T الذي يوفر للمستخدم تجربة استخدام مقاربة بشكل كبير الي هواتف الفئة العليا."

وكشفت هواوي ايضاً عن الجيل الثاني من ساعتها الذكية وهو Watch GT 2 التي تأتي بسعر يبدأ من 3749 جنيهاً وتقدم أداء أعلى وأكثر كفاءةً ويعود الفضل إلى معالج كيرين A1 المصمم خصيصاً، والذي يتيح استهلاكاً أقل للطاقة مع أداء أعلى بشكل كبير. وتأتي ساعة Huawei WATCH GT 2 كجزء من استراتيجية “Seamless AI Life” التي أعلنت عنها هواوي، والتي تهدف إلى بناء نمط حياة سلس مدعوم بالذكاء الاصطناعي يناسب مختلف السيناريوهات، إلى جانب المنظومة المتناغمة الصناعية والذكية المبنية على المنصات المفتوحة.

يعد HUAWEI Nova 5T من الهواتف الرائدة المنتظرة لهذا العام من هواوي، نظراً لإمكانياته المتطورة التي يتمتع بها مثل انه أول هاتف في هذه الفئة السعرية يأتي برقاقة معالج Kirin 980 المتطورة والمُصممة للهواتف الرائدة وتدعم الذكاء الاصطناعي وبذاكرة عشوائية 8 جيجابايت وبذاكرة داخلية 128 جيجابايت، كما يدعم الهاتف تقنية GPU Turbo 3 المخصصة للألعاب والتي تحسن أداء معالج الرسوميات.

يأتي الهاتف بكاميرا أمامية مدمجة أسفل الشاشة بدقة 32 ميجا بكسل وبفتحة عدسة قياس f/2.0 لخاصية Aperture التي تدعم التقريب البؤري مما يمكن المستخدمين من التقاط صور سيلفي رائعة. يتمتع HUAWEI Nova 5T بكاميرا خلفية رباعية العدسات بدقة 48 ميجا بكسل (f/1.8 Aperture AF) + 16 ميجا بكسل (f/2.2 Aperture FF) + 2 ميجا بكسل (f/2.4 Aperture FF) + 2 ميجا بكسل (f/2.4 Aperture FF)، وتدعم الكاميرا الخلفية خاصية Auto Focus التي تلتقط أفضل اللحظات بجودة عالية.

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والجدير بالذكر، أن هاتف HUAWEI Nova 5T متوافر حالياً للحجز المُسبق بداية من يوم 16 الي 25 ديسمبر في جميع فروع هواوي وموزعيها المعتمدين.











