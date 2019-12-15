شكرا لقرائتكم خبر عن "عسير للتجارة" ترفع دعوى قضائية لاستعادة 207 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة عن رفع دعوى قضائية على بائع أرض شمال الرياض بمطالبته بإعادة مبلغ 202 مليون ريال إلى الشركة نتيجة إلغاء الصك.

كذلك قامت الشركة برفع دعوى قضائية على وسيط السعي لعملية شراء أرض شمال الرياض بمطالبته بإعادة مبلغ 5.239 مليون ريال إلى الشركة نتيجة إلغاء صك الأرض.

وبحسب بيان الشركة، المنشور على موقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، تحتفظ الشركة بحقها في المطالبة بأية تعويضات عما لحقها أو قد يلحق بها من أضرار أو مطالبات مالية بسبب إلغاء صك الأرض المذكورة.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 32.1 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل خسارة بلغت 4.5 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال الربع الثالث إلى انخفاض إجمالي الربح من المبيعات وارتفاع الخسارة من الاستثمار وارتفاع مصاريف البيع والتوزيع وارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية وارتفاع مصاريف التمويل وارتفاع مصاريف الزكاة وضريبة الدخل.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 8.2 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 5.3 مليون ريال في الفترة المُقابلة من 2018.