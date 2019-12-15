شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاونية للتأمين" تتعاقد لتقديم خدمات التأمين الصحي لـ"تحكم الاستثمارية" وشركاتها التابعة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة التعاونية للتأمين عن استلامها تعميداً من شركة تحكم الاستثمارية والشركات التابعة لها لتقديم خدمات التأمينات الصحي.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، إن قيمة الأقساط المتوقعة والناتجة عن هذه العقود تبلغ 115 مليون ريال سعودي.

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وتؤكد الشركة أن العقد تم ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم يمنح أية مزايا تفضيلية، ويتوقع أن يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي على ايرادات الشركة للعام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن التعاونية حققت صافي أرباح بلغ 109.1 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019، مقابل صافي خسائر بلغت 22.9 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى صعيد التسعة أشهر الأولى من العام 2019، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 225.5 مليون ريال، مُقابل صافي ربح بلغ 57.3 مليون ريال خلال التسعة أشهر المُقابلة من العام 2019.