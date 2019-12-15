شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: منتدى شباب العالم فرصة كبيرة لتبادل الخبرات بين جميع الدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن منتدى شباب العالم هو فرصة رائعة لتبادل الشباب المشاركين فيه الرؤى والتجارب حول العديد من الموضوعات المختلفة.

وأوضح طلعت، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أبرز الموضوعات التى يتم طرحها فى المنتدى، بنسخته الثالثة، الذى يعقد حاليًا بمدينة شرم الشيخ، مصر، تتعلق بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كانت إحدى الجلسات التى عقدت اليوم، الأحد، تتحدث عن بناء مصر الرقمية، حيث شهدت مناقشات متعمقة.

وأكد وزير الاتصالات أن الذكاء الاصطناعى، الذى تتجه نحوه جمهورية مصر العربية، يأتى أهميته نحو خلق قيمة إضافية من منظومات ومصفوفات الإلكترونية التى تنتجها مصر حاليًا.

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وحول ربط الاتصالات والتعليم، أكد طلعت، أنه يتم التعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى عدة محاور من خلال مجمعات التعليم والتدريب داخل الحرم الجامعية فى الجامعات الإقليمية، كذلك فى منظومة الامتحانات الرقمية لإتاحتها للطلاب جميعًا.

أما عن إتاحة خدمة الإنترنت فى جميع المناطق بمصر، أشار الوزير، إلى أنه يتم إتاحة الخدمة لكن بمقابل مادى للحصول عليها.

وانطلق مساء أمس، منتدى شباب العالم كحدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقد انطلقت النسخة الأولى منه فى عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى فى عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة ألاف من شباب العالم، ويتضمن المنتدى هذا العام مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائى، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعى، وتمكين المرأة، والفن والسينما بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.