شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تبيع حصة بمليار دولار فى شركة كهرباء إلى مشتر صيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - باعت شركة الكهرباء العمانية القابضة المعرفة باسم "نماء" حصة تبلغ 49 % في الشركة العمانية لنقل الكهرباء إلى مؤسسة شبكة الكهرباء الوطنية الصينية، لتجمع حوالي مليار دولار، حسبما قاله منصور الهنائي المتحدث باسم نماء. الصفقة واحدة من خمس عمليات خصخصة تخطط لها نماء مع سعي السلطنة لتدبير السيولة من بيع أصول من أجل تدعيم خزائنها، التي استنزفت على مدى الأعوام القليلة الماضية بسبب تدني أسعار النفط.

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