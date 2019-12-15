شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط بمنتدى شباب العالم: الحكومة ستنتقل للعاصمة الإدارية خلال عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط و الإصلاح الإدارى، أن مصر من أوائل الدول التى أطلقت رؤيتها للتنمية المستدامة 2030، لذا تضع الحكومة التحول الرقمى على رأس أولوياتها لتحقيق التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فالإنسان هو المحور الأساسي للتحول الرقمى.

واستعرضت السعيد على هامش جلسة "التحول الرقمى والتميز الحكومى والتى تعقد بمنتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخطوات التى تقوم بها الوزارة والدولة للتطوير المؤسسي والحكومى.

وأعلنت السعيد تدريب 21 ألف موظف بالجهاز الإدارى مع مؤسسات دولية ومحلية، وإنشاء الرئيس أكاديمية وطنية لتأهيل الشباب على القيادة حيث أصبح من بين هؤلاء الشباب نواب وزراء ومحافظين.

كما أشارت وزيرة التخطيط إلي جائزة مصر للتميز الحكومى لتحفيز التطور في الجهاز الإدارى بعد إهماله لعقود، وفاز بها عناصر كثيرة من العاملين المتميزين بالجهاز الإدارى، وقالت أن رقمنة الخدمات تقلل الفساد من فصل مقدم ومتلقى الخدمة.

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وقالت إن من ضمن الأهداف انتقال العاصمة الإدارية ولكن إنه ليس انتقال جغرافى ولكن أيضا تغير الثقافة والفكر وخلال سنة تنتقل للحكومة المركزية إلى هناك.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة وبمشاركة 8 آلاف شاب من معظم جول العالم، والمنتدى هو حدث سنوى يعقد فى مصر بهدف الجمع بين الشباب من جميع أنحاء العالم، وعقد لأول مرة فى 2017 شارك به أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة.

وفى عام دورة 2018 وصل عدد المشاركين إلى 5000 من 169 دولة وأصبح المنتدى حدثًا سنويًا بعد توصية بذلك عند انعقاده لأول مرة منذ ثلاث سنوات.