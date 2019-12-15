شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير التخطيط بمنتدى الشباب: لدينا منظومة لتوفير البيانات للمواطنين لحظيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد لوزير التخطيط لشئون قواعد البيانات والخدمات الحكومية، إن التميز الحكومى يتم عبر الارتقاء بالخدمات المقدمة بين الجهات الحكومية بعضها البعض وأيضا بين الخدمات التى تقدمها الجهات الحكومية للمواطنين، وهو ما يحتاج إلى أداء أو وسيلة فنية لتنفيذه، مشيرا إلى أن الحكومة قامت بعمل العديد من الإجراءات في هذا الإطار ورجعت العديد من الخبرات الدولية للعمل للوصول باتجاه هذا الهدف.

وقال على هامش جلسة التميز الحكومى والتحول الرقمى، إن للحكومة نجحت فى ربط 60 إلى 65 جهة حكومية ببعضنا ونستهدف لزيادتها لـ100 جهة حكومية ويوجد 30 مليون رسالة يتم تبادلنا بين الجهات الحكومية، حيث توجد منظومة لتوفير البيانات لحظيا على مستوى الجمهورية.

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وتابع بالقول:" أن المواطن استفاد من ربط البيانات فى العديد من القطاعات لاسيما محدودى الدخل على سبيل المثال فإن من ضمن شروط منظومة تكافل وكرامة لوزارة التضامن الاجتماعى، هو انتظام ابنائهم فى العملية التعليمية وهو ما يستلزم ذهاب ولى الأمر للمدرسة للحصول على كشف الحضور بالمدرسة وإرساله للمعنيين بالمبادرة ولكن فى الوقت الحالى تكون هذه المعلومات لحظيا لدى الجهات الحكومية، فضلا عن خدمات المرور حيث يمكن إصدار شهادة المخالفات أو براءة ذمة المواطن اونلاين.

وحضر الندوة إلى جانب المتحدثين الرئيسين، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات والدكتورة هالة الجوهرى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا".