الصناعات المعدنية: توفير 500 طن فحم يوميا ينقذ شركة الحديد والصلب

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وجاء ذلك خلال مؤتمر إنقاذ شركة الحديد والصلب، بحضور عدد من النواب ورؤساء النقابات .
أضاف خالد الفقى، أن شركة الحديد تمتلك إمكانيات كبيرة تمكنها من النهوض بما تملكه من إمكانيات كبيرة، مما يستلزم نقل الشركة لوزارة الصناعة وجدولة المديونيات من كهرباء وغاز مع تشكيل لجنة فنية من كليات الهندسة لبحث الإصلاح .
وأوضح الفقى أن هناك دراسات قائمة لتطوير وتحديث الشركة لابد من تفعيلها بشكل أساسي الفترة المقبلة، وبناء مصنع حديد تسليح فى الشركة واستغلال الطاقات المتاحة .
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