شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع معدل البطالة السعودى إلى 12% فى الربع الثالث من 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت أرقام صدرت اليوم الأحد تراجع معدل البطالة بين المواطنين السعوديين تراجعا طفيفا إلى 12 بالمئة في الربع الثالث من 2019. تراجع المعدل من 12.3 بالمئة في الربع الثاني ومن مستوى قياسي مرتفع عند 12.9 بالمئة في 2018.

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