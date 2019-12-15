شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى الاتصالات والعقارات والان مع تفاصيل الخبر
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 144.1 مليون سهم محققة ما قيمته 225.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 1790 صفقة لعدد 27 سهما، وارتفع 15 سهما، وانخفضت 10 أسهم، واستقر سهمين.
وارتفعت 4 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.82%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.37%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.57%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.08%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 1.99%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.30%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.63%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.19%.
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 3.10%، ثم سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 1.98%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية بنسبة 2.62%، ثم سهم شركة دى إكس بى انترتيمنتس بنسبة 2.34%.
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