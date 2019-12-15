ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود قطاع البنوك. وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.66% رابحا 40.66 نقطة ليغلق عند مستوى 6155.99 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.85% رابحاً 57.55 نقطة ليغلق عند مستوى 6828.32 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.12% رابحاً 5.71 نقطة ليغلق عند مستوى 4826.99 نقطة. وجرى التداول بختام التعاملات على 203.4 مليون سهم بقيمة 49.7 مليون دينار كويتى عبر 8381 صفقة. Advertisements وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.85%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.82%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.71%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.68%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.56% ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.08%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.62%. وجاء سهم "الشركة الكويتية السورية القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 20.62%، تليه شركة بيت الاستثمار الخليجى بنسبة 14.96%، ثم شركة المال للاستثمار بنسبة 11.36%، فيما تصدر سهم "شركة التجارة والاستثمار العقارى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 14.71% ثم شركة أبيار للتطوير العقارى بنسبة 10.71%، ثم شركة وثاق للتأمين التكافلى بنسبة 8.77%.

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