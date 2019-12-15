تعرف على آلات صناعة النسيج اليدوى.. تخلق فرص عمل للصناعات الصغيرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد صناعات النسيج اليدوى أحد أهم الخرف التراثية فى مصر، وتشتهر بها عدد من المحافظات المصرية وعلى رأسها محافظات شمال وجنوب سيناء، وتوفر مئات من فرص العمل للأسر المعتمدة عليها.
وقال أسامة شرف، صاحب أحد المصانع التى تقوم بتصنيع النول البلدى المستخدم فى صناعة النسيج اليدوى، أن النول بشكله التقليدى يحافظ على هذه الصناعة، كأحد الصناعات التراثية فى مصر، مشيرًا إلى أن توفير النول وصناعته فى مصر يوفر فرص العمل للأسر.
وأضاف شرف، لـ"الخليج 365"، أن المصانع التى تقوم على توفير النول البلدى عددها قليل، لذلك لابد الاهتمام بهذه الصناعات لما لها من دور فى اتاحة فرص عمل للأسر المنتجة.
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