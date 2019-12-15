شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين يعطي الأمل للطلب على النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاثة أشهر بعد إقرار أعضاء الأوبك وحلفائها خفض حصص الإنتاج مجدداً في الاجتماع الذي عقد خلال الأسبوع الأول من ديسمبر 2019.

حيث وافقت المجموعة على خفض الإنتاج بمقدار 0.5 مليون برميل يومياً بما يرفع إجمالي كمية الخفض المستهدفة إلى 1.7 مليون برميل يومياً بدءاً من الربع الأول من العام 2020، وذلك حسب تقرير لشركة كامكو الكويتية اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه.

وحسب البيان كان من ضمن هذه الكمية، سيتم اقتسام حوالي 0.7 مليون برميل يومياً ما بين السعودية وروسيا بمعدل 0.4 مليون برميل و0.3 مليون برميل يومياً على التوالي وفقاً لتصريحات وزراء الطاقة.

إلا انه على الرغم من ذلك، أدى الارتفاع غير المتوقع للمخزون الأمريكي وخاصة بالنسبة لمخزونات البنزين ونواتج التقطير خلال الأسبوع المنتهي في 6 ديسمبر 2019 إلى تعويض جزء من اتجاه سعر النفط الإيجابي.

وأظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الامريكية زيادة قدرها 822 ألف برميل بعد تسجيل تراجع بمقدار 4.9 مليون برميل خلال الأسبوع الذي سبق.

وتظهر البيانات الأسبوعية السابقة أن مخزون الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع خلال 11 من أصل 13 أسبوعاً بإضافة حوالي 31.9 مليون برميل إلى إجمالي مخزون الولايات المتحدة من الخام الذي بلغ 447.9 مليون برميل.

كما أبرز تقرير إدارة معلومات الطاقة الامريكية أيضاً الانخفاض الحاد في استهلاك البنزين الذي بلغ 8.8 مليون برميل يومياً، فيما يعد أدنى مستوياته منذ فبراير 2019.

ارتفعت أسعار خام الأوبك إلى أعلى مستوياتها المسجلة في ثلاثة أشهر، حيث بلغت 65.66 دولار أمريكي للبرميل في 10 ديسمبر 2019 بعد إعلان منتجي الأوبك وحلفائها عن تطبيق المزيد من خفض الانتاج في الربع الأول من العام 2020.

حيث واصلت الأسعار اتجاهها التصاعدي على مدى ست جلسات متتالية، مسجلة نمواً بنسبة 5.1% لخام الأوبك.

كما لوحظ اتجاهاً مشابهاً بالنسبة لأسعار مزيج خام برنت التي وصلت إلى 67.88 دولار أمريكي للبرميل بحلول 12 ديسمبر 2019.

هذا وقد أعطت صفقة المرحلة الأولى التي تم الإعلان عنها بين الولايات المتحدة والصين خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي أملاً في زيادة الطلب في الأعوام القادمة.

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بالإضافة إلى ذلك، أشارت عدة تقديرات التي صدرت الأسبوع الماضي إلى حد كبير إلى نمو اقتصادي عالمي موات في العام المقبل من شأنه دعم نمو الطلب وأسعار النفط.

وشهدت متوسطات أسعار النفط في نوفمبر2019 أكبر مكاسب تسجلها منذ أبريل 2019 في ظل تدبر السوق لخطوة تعميق خفض انتاج الأوبك وكذلك نتيجة المحادثات التجارية.

وبالنسبة للعام 2019 بأكمله، استقرت توقعات نمو المعروض النفطي من خارج منظمة الأوبك دون تغيير عند مستوى 1.82 مليون برميل يومياً مع توقع أن يبلغ إجمالي المعروض 64.30 مليون برميل يومياً.

إلا ان مراجعة مستويات العرض الإقليمية نظراً للطلب على البيانات الخاصة بالعام الحالي والتي نتج عنها ارتفاع مستويات المعروض النفطي أكثر مما كان متوقعاً لكل من تايلند (+18 ألف برميل يومياً) وروسيا (+3 ألف برميل يومياً) والتي قابلها تراجع البيانات الخاصة بكل من المملكة المتحدة (-14 ألف برميل يومياً) وإندونيسيا والهند وكندا.

كما تم إجراء مراجعات ربع سنوية عكست ارتفاع إمدادات النفط من الولايات المتحدة في الربع الثالث من العام 2019، إلا انه قابلها تراجع تقديرات الربع الأخير من العام.

أما بالنسبة للعام 2020، ظل نمو المعروض من خارج الأوبك دون تغيير عند مستوى 2.17 مليون برميل يومياً مع توقع وصول المعروض النفطي خلال العام إلى 66.46 مليون برميل يومياً.

كان هناك رفع لتوقعات المملكة المتحدة (+14 ألف برميل يومياً) وإندونيسيا والهند وكندا، إلا انه تم تعويض ذلك من خلال خفض توقعات روسيا (-18 ألف برميل يومياً) وتايلاند.

تراجع إنتاج الأوبك خلال نوفمبر 2019 بعد النمو الذي شهده الشهر الذي سبق.

ووفقاً لبيانات وكالة بلومبرج، انخفض إنتاج الأوبك بمقدار 110 ألف برميل يومياً خلال الشهر على خلفية انخفاض الإنتاج بشكل رئيسي في أنجولا (-60 ألف برميل يومياً) وإيران (-40 ألف برميل يومياً) وهو الأمر الذي قابله جزئياً ارتفاع الإنتاج في الإكوادور والعراق بإجمالي بلغ 80 ألف برميل يومياً.

وباستثناء التراجع الحاد للإنتاج خلال شهر سبتمبر 2019 على خلفية الهجمات التي تعرضت لها المنشآت النفطية السعودية، بلغ معدل الإنتاج في نوفمبر 2019 أدنى مستوياته منذ ستة أعوام، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وفي ذات الوقت، أظهرت المصادر الثانوية لمنظمة الأوبك انخفاضاً حاداً في الإنتاج الشهري وصولاً إلى 193 ألف برميل يومياً فيما يعزى أساساً إلى انخفاض الإنتاج السعودي بواقع 151 ألف برميل يومياً، والذي قابله زيادة هامشية للإنتاج من جهة الإكوادور والكويت وليبيا.