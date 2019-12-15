شكرا لقرائتكم خبر عن موبايلي ضمن تحالف فاز بمشروع بقيمة 9.6 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أن مجلس إدارتها وافق على على ترسية مشروع عدادات ذكية بتكلفة تبلغ 9.555 مليار ريال.

وبحسب بيان للشركة على "تداول"، تتمثل الجهات المنفذة للمشروع في تحالف شركة اتحاد إتصالات (موبايلي) وشركة الفنار للإنشاءات لتنفيذ المشروع في القطاعين الأوسط والشرقي.

بالإضافة إلى فرع شركة تشاينا اليكترك باور اكويبمنت اند تكنلوجي المحدودوة لتنفيذ المشروع في القطاعين الغربي والجنوبي.

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وأعلنت موبايلي اليوم عن توقيع اتفاقية إعادة تمويل مرابحة بقيمة 7.6 مليار ريال سعودي مع مجموعة من البنوك السعودية، وذلك بتاريخ 3 ديسمبر الجاري.

وكانت "موبايلي" قد أعلنت في وقت سابق عن توقيع اتفاقية تمويل بقيمة 3 مليار ريال، مع مصرف الإنماء، لإستبدال التمويل القائم.

وتجدر الإشارة إلى أن موبايلي حققت صافي أرباح بلغ 51.1 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 30.9 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.