شكرا لقرائتكم خبر عن موبايلي توقع اتفاقية مع بنوك سعودية لإعادة تمويل بـ 7.6 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" عن توقيع اتفاقية إعادة تمويل مرابحة بقيمة 7.6 مليار ريال سعودي مع مجموعة من البنوك السعودية، وذلك بتاريخ 3 ديسمبر الجاري.

وحسب بيان للشركة اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه جاء ضمن الجهات الممولة عدد من البنوك السعودية وهي: بنك الرياض (الوكيل) والبنك العربي الوطني، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك السعودي البريطاني، ومجموعة سامبا المالية.

وحسب البيان تبلغ مدة الاتفاقية 7 سنوات، ولا تشتمل اتفاقية إعادة التمويل على أي رهونات أو ضمانات مالية.

وأشارت الشركة إلى أن الهدف من التمويل هو استبدال التمويل المشترك القائم بتمويل بديل وتخفيض تكلفة التمويل وبشروط تمويلية أفضل.

وأشارت إلى أن هذه الاتفاقية ستخفض تكلفة الدين بشكل ملحوظ خلال السنوات القادمة كما يعد هذا التمويل جزء من جهود ادارة الشركة المستمرة في تحسين سيولة الشركة النقدية وتحسين الشروط والأحكام.

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وترى الشركة أن ما حققته من نجاح مكّنها من الحصول على تمويل بديل بتكلفة تمويلية أقل وبشروط تمويلية أفضل مما يعكس تحسين التصنيف الائتماني للشركة ويؤكد ثقة المقرضين في قدرات الشركة وإنجازاتها.

ونوهت على أن عضو مجلس إدارة "موبايلي" المهندس عبدالله العيسى يرأس مجلس إدارة بنك الرياض، وأيضاً عضو مجلس إدارة الشركة المهندس معتز العزاوي عضواً في مجلس إدارة بنك الرياض.

وكانت "موبايلي" قد أعلنت في وقت سابق عن توقيع اتفاقية تمويل بقيمة 3 مليار ريال، مع مصرف الإنماء، لإستبدال التمويل القائم.

وتجدر الإشارة إلى أن موبايلي حققت صافي أرباح بلغ 51.1 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 30.9 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح في الربع الثالث إلى أن موبايلي استمرت في تحسين إيراداتها للربع الثامن على التوالي، حيث شهدت الإيرادات الربعية نمواً بنسبة 14.4% لتصل إلى 3.404 مليار ريال بالمقارنة مع 2.976 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق؛ ويعود ذلك بشكل رئيس إلى تحسن إيرادات قطاع الأفراد ونمو مبيعات قطاع الأعمال وقطاع الجملة، ونمو قاعدة الألياف الضوئية وزيادة وتحسن قاعدة العملاء.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 156 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 203 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.