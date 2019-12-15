شكرا لقرائتكم خبر عن مدير كايرو فيستيفال: 23 مليون زائر للمول فى 2019.. وافتتاح برندات عالمية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هيثم حجار، المدير العام لـ كايرو فستيفال سيتي مول، أن التوسعة الجديدة للمول ستلبي، الطلب المستمر من تجار التجزئة على التواجد في "كايرو فستيفال سيتي مول" الذي أصبح الوجهة الأولي للتسوق في مصر للعام الثالث على التوالي وفقًا لـ Tripadvisor، والذي بدوره يقدم دائما تجارب فريدة سواء للمتسوقين الذين بلغ عددهم 23 مليون زائر في 2019 فقط، أو تجار التجزئة.

وأوضح أن التوسعة الجديدة، تتميز بممرات واسعة ومساحة جيدة للرؤية تشجع على استكشاف المول بالكامل، بالإضافة إلى سقف زجاجي فريد من نوعه على مساحة تبلغ 5300 متر مربع، كما توفر لزائريها خدمات أخرى رفيعة المستوي، كخدمة صف سيارات لكبار الشخصيات، وشبكة الواي فاي المجاني، وخدمة Shop and drop والعديد من الخدمات التي توفر تجربة متكاملة وممتعة للزائرين.

وأضاف حجار، خلال احتفالية وضع حجر أساس مول فيستيفال أفينو، ظهر اليوم الأحد، أن التوسعات الجديدة تضم 80 متجرا من أكبر العلامات التجارية العالمية بالإضافة إلى 15 منفذًا جديدا للأطعمة والمشروبات، وتستهدف مجموعة الفطيم من إقامة "فستيفال أفينو" تحقيق قيمة مضافة جديدة للمركز التجاري الحالي- الذي حصل على ثلاثة جوائز RECON - وتغيرات جذرية في سوق تجارة التجزئة بتوفير خيارات متنوعة للمتسوقين في المتاجر والعلامات التجارية المتميزة.

واستعرض حجار، ملامح المشروع الجديد، قائلا إن "فستيفال أفينو" يشمل مساحات خارجية وداخلية للمطاعم المحلية والعالمية، بالإضافة إلى قاعة استثنائية للمطاعم بمساحة تصل إلى 1600 متر مربع، وموقف للسيارات يتسع لأكثر من ألف سيارة لتسهيل حركة الزوار ووصولهم إلى المول، وجراج إضافي لتصل مساحة صف السيارات الإجمالية 7800 سيارة.

وسعيًا لتقديم وجهة عالمية للتسويق والترفيه، كشف حجار، عن إتاحة مساحات كبيرة بالتوسعات الجديدة للألعاب والأنشطة الترفيهية لجميع الفئات العمرية من رواد كايرو فستيفال سيتي مول، لتقديم مفهوم جديد للترفيه في مصر.

ولفت إلى أن "فستيفال أفينو"، سيضم العديد من العلامات التجارية المعروفة والجديدة التي تظهر للمرة الأولى في مصر، المتخصصة في بيع المجوهرات والأزياء الرجالية والنسائية، كتجربة لا مثيل لها في مصر ومنها Burberry، وSalvatore Ferragamo، وMoschino ZZegna، وTod’s، وOMEGA، وLe Collezione، وRed Valentino، وVersace Couture، وKarl Lagerfield، وCole Haan، وFurla، وRoberto Cavalli Sport، وFila، وNike، وغيرها الكثير.

وتابع كما ستشهد 2020، إنطلاق عدد من الخدمات المتميزة بالتزامن مع إعلان انطلاق العلامات التجارية في "فستيفال أفينو" منها برامج كروت الهدايا Gift Cards، وخدمات "الكونسيرج" الفاخرة، هذا بالإضافة إلى إطلاق تطبيق للهواتف المحمولة، للدمج بين التجزئة التقليدية والتكنولوجيا الحديثة.

























Advertisements















































