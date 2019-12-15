شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذى الفطيم: نستهدف المساهمة فى تحقيق انتعاشة فى سياحة التسوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تيموثي إيرنست، الرئيس التنفيذي لمجموعة الفطيم مول الإماراتية، إن "كايرو فستيفال سيتي مول"، أصبح بوابة للقاهرة الجديدة ومحور للعديد من الفعاليات المتميزة، لافتًا إلى أن التوسعات الجديدة "فستيفال أفينو" تقدم تجربة استثنائية وفريدة لعملائنا بتقديم مفهوم جديد لتجارة التجزئة في مصر طبقا للمعايير العالمية.

وأضاف إيرنست، خلال احتفالية وضع حجر أساس مول كايرو فيستيفال أفينو، ظهر اليوم الأحد، أنه منذ تواجد كايرو فستيفال سيتي مول أثبت أنه من أنجح استثمارات مجموعة الفطيم في السوق المصرية، ليصبح اليوم المركز التجاري الأكبر في مصر.،ومنذ افتتاحه عام 2013، وحتى 2019، استطاع المول الوصول إلى أعلى نسبة توظيف، وفرت نحو 5000 فرصة عمل مباشرة للشباب المصري، و15000 فرصة غير مباشرة.

وأشار إلى أن مجموعة "الفطيم" تستهدف تحقيق أهداف استراتيجية لتعزيز مكانة "كايرو فستيفال سيتي مول" والمساهمة في تنمية قطاع التجزئة في مصر، وأهمها المساهمة في تحقيق انتعاشة في مجال سياحة التسوق كونها من المجالات السياحية التي تشهد طفرة متصاعدة في العالم، وذلك من خلال التعاون مع القطاع السياحي وشركات السياحية ومشغلي الطيران لتنسيق برامج جذابة للسائحين.

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وتابع كما تتضمن استراتيجية "كايرو فستيفال سيتي مول" فتح مزيد من قنوات التواصل مع ممثلي كبرى العلامات التجارية المتواجدة في مصر حاليًا في "كايرو فستيفال سيتي مول" والعلامات المتوقع تقديمها في "فستيفال أفينو"، كما تولي "كايرو فستيفال سيتي مول" أهمية قصوى للتواجد والمشاركة في منصات التجزئة العالمية بالمشاركة في مؤتمرات مثل RECON وMAPIC.