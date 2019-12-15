شكرا لقرائتكم خبر عن الحديد والصلب: استغلال الأصول غير المستغلة كفيل بانقاذ الشركة والان مع تفاصيل الخبر
وجاء ذلك خلال مؤتمر إنقاذ الشركة اليوم المنعقد باتحاد عمال مصر بحضور المهندس خالد الفقى، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية، وسعيد النقيب رئيس نقابة الإنتاج الحربى وقيادات الشركة ومحمد عبد الغنى ودينا عبد العزيز عضوا مجلس النواب .
وأشار أحمد الصاوى، أن الشركة تنتج 35 منتجًا، وهى الشركة الوحيدة التى تصنع الصلب "من التراب" عكس بقية الشركات، لافتًا إلى أن هذا معناه أننا نستخدم الخامات الموجودة فى مصر .
وأوضح الصاوى "إننا نريد خطة قصيرة الأجل، لتوفير 700 طن فحم يوميا، ثم مضاعفتها مما يحول الشركة من الخسارة إلى الربحية" .
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