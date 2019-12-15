شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث "الدولى للاتصالات" بمنتدى الشباب: 3.6 مليار شخص متصل بالانترنت فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت إيمان الأهرش، المتحدث باسم الاتحاد الدولى للاتصالات، إن 3.6 مليار شخص متصل بالإنترنت بالعالم يمثلون نحو 47% من السكان، الأمر الذى يهدف إلي تحقيق حياة أفضل لهم، وقام الاتحاد بتوصيل الدول التى تواجه أوضاع اقتصادية صعبة بالإنترنت.

وقالت فى جلسة التحول الرقمى والتميز الحكومى والتى تعقد على هامش منتدى شباب العالم ألذى تستضيف مدينة شرم الشيخ برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الاتحاد ساعد العديد من الحكومات فى الشمول المالى و التحول الرقمى وتطوير البنية التحتية بالإضافة إلي قطاعات الزراعة والنقل وذلك وفقا للمعايير الدولية، كما كان هناك العديد من الإنجازات مثل القفزات النوعية لشبكات الإنترنت.

وأضافت إن الاتحاد ساعد فى تمكين النساء والأطفال تكنولوجيا فى العديد من دول العالم، كما يساعد نشر الإنترنت والتكنولوجيا المتقدمة فى تبادل الأفكار بين شباب العالم كما عمل الاتحاد على تسخير التكنولوجيا للتنمية فى العديد من الدول.

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وحضر الندوة إلى جانب المتحدثين الرئيسين، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات والدكتورة هالة الجوهرى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا".