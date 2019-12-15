شكرا لقرائتكم خبر عن انكماش الأسعار بالأردن 0.3% على أساس سنوى فى نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية اليوم الأحد، انكماش الأسعار فى نوفمبر 0.3 بالمئة على أساس سنوى.

ومقارنة مع الشهر السابق، ارتفعت الأسعار 0.28 بالمئة، في مقابل ارتفاع نسبته 0.3 بالمئة في أكتوبر. وسجل معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع الأكثر تذبذبا في أسعارها، 1.6 بالمئة في نوفمبر. وتتوقع الحكومة أن تبلغ نسبة التضخم في المملكة للعام 2019 نحو 2.3 بالمئة.

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