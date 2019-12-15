شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يشارك بجلسة التحول الرقمى بمنتدى شباب العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، بجلسة "التميز الحكومى والتحول الرقمى" على هامش منتدى شباب العالم ألذى يعقد بنسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019.

وأكد الدكتور عمرو طلعت فى تصريحات خاصة لليوم السابع بوقت سابق، تنفيذ توصيات منتدى الشباب فى دورته العام الماضى، فيما يتعلق بتنفيذ المبادرة الرئاسية لتدريب 10 آلاف شاب مصرى وإفريقى على التطبيقات الرقمية والألعاب الإلكترونية لمدة 3 سنوات، حيث تم الانتهاء من تدريب 5 آلاف شاب مصرى وإفريقى.

وأوضح طلعت، أن منتدى شباب العالم مرتبط بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ فهى صناعة قوامها الشباب والإبداع والريادة والفكر الخلاق، مشيرا إلى أنه خلال جلسات المنتدى سيتم مناقشة مجموعة من الموضوعات الذكاء الاصطناعى والبلوك تشين والجيل الخامس والإبداع وريادة الأعمال، كما يمثل المنتدى فرصة للشباب لتبادل الرؤى والفكر الإبداعى.

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والمنتدى هو حدث سنوى يعقد فى مصر بهدف الجمع بين الشباب من جميع أنحاء العالم، وعقد لأول مرة فى 2017 شارك به أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة.

وفى عام دورة 2018 وصل عدد المشاركين إلى 5000 من 169 دولة وأصبح المنتدى حدثًا سنويًا بعد توصية بذلك عند انعقاده لأول مرة منذ ثلاث سنوات.