شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن فى الأسواق اليوم .. والكيلو بـ21 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن اليوم الأحد 15-12– 2019 استقرارا فى الأسواق، بحسب التسعيرة المقررة من شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وكشف الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الدواجن من المزرعة 18-20 جنيها، في حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 21-25جنيها للكيلو حسب المنطقة .

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وأضاف السيد في تصريحات لليوم السابع أن سعر الدواجن البلدى من المزرعة بـ 29 جنيها وتباع فى محلات التجزئة بين33-34 جنيها للكيلو، وتراوح سعر الكتكوت بين 6-7 جنيهات، فيما استقر سعر كرتونة البيض ليصل إلى30 جنيها للكرتونة وتباع للمستهلك 34-37 جنيها.