شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الإبداع ينظم ندوات بثلاث محافظات عن المسابقة المصرية الفرنسية للشركات الناشئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال ثلاث ندوات توجيهية للتعريف بالمسابقة الفرنسية المصرية للشركات الناشئة، ذلك أيام 15 ديسمبر بالإسكندرية، و18 ديسمبر بالمنيا، و25 ديسمبر بأسيوط.

وتُنظم المسابقة تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنك المركزي المصري والسفارة الفرنسية بالقاهرة.

وتستهدف المسابقة الشركات الناشئة المصرية في مراحلها الأولى والتي تسعى لدفع عجلة التحول الرقمي والمنافسة عالميًا في مجالات الصحة والتكنولوجيا المالية والمدن المستدامة.

Advertisements

وستشارك الشركات التي تم اختيارها في برنامج تدريبي مكثف ينظمه عدد من رعاة المسابقة ومنهم مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال وشركة فلك ومعامل Flat6Labs وشركة EFG EV Fintech.

وستحصل الشركات الفائزة على جوائز نقدية بإجمالي مبلغ 750 ألف جنيه مصري، بجانب استفادتها من العديد من المزايا والدعم الذي يقدمه رعاة المسابقة وشركائها.