مركز الإبداع ينظم ندوات بثلاث محافظات عن المسابقة المصرية الفرنسية للشركات الناشئة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال ثلاث ندوات توجيهية للتعريف بالمسابقة الفرنسية المصرية للشركات الناشئة، ذلك أيام 15 ديسمبر بالإسكندرية، و18 ديسمبر بالمنيا، و25 ديسمبر بأسيوط.
وتستهدف المسابقة الشركات الناشئة المصرية في مراحلها الأولى والتي تسعى لدفع عجلة التحول الرقمي والمنافسة عالميًا في مجالات الصحة والتكنولوجيا المالية والمدن المستدامة.
وستشارك الشركات التي تم اختيارها في برنامج تدريبي مكثف ينظمه عدد من رعاة المسابقة ومنهم مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال وشركة فلك ومعامل Flat6Labs وشركة EFG EV Fintech.
وستحصل الشركات الفائزة على جوائز نقدية بإجمالي مبلغ 750 ألف جنيه مصري، بجانب استفادتها من العديد من المزايا والدعم الذي يقدمه رعاة المسابقة وشركائها.
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