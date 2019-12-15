شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأحد 15-12-2109 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
عيار 18 سجل 569 جنيها للجرام.
عيار 21 سجل 664 جنيها للجرام.
عيار 24 سجل 758 جنيها للجرام.
الجنيه الذهب 5312 جنيها.
أوقية الذهب 1475 دولارا.
وتتغير أسعار الذهب فى مصر أكثر من مرة، وفق المتغيرات التى تشهدها الأسواق العالمية، وأسعار أوقية الذهب فى البورصات المختلفة، لأنه يتم احتساب سعر الذهب فى مصر، عن طريق عملية حسابية، العنصر الرئيسى فيها هو سعر الأوقية، ثم سعر الدولار فى مصر.
ويقدم ”الخليج 365” تحديث فورى لأسعار الذهب محليا وعالميا، مصحوب برؤية تحليلية عن سوق الذهب عالميا، ومحليا ووضع المبيعات، وكذلك معدلات الطلب على المعدن النفيس من البنوك المركزية العالمية.
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