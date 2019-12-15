شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية للكهرباء تعتزم تنفيذ مشروع عدادات ذكية بقيمة 9.5 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافق مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء على ترسية مشروع العدادات الذكية الذي يشمل تركيب 10 مليون عداد ذكي لجميع المشتركين في المملكة العربية السعودية.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، إن تكلفة المشروع تبلغ 9.555 مليار ريال، علماً بأنه سيتم تمويل المشروع من خلال موارد الشركة الذاتية بالإضافة إلى التمويل الخارجي.

وتتوقع الشركة أن يكون للمشروع أثراً إيجابياً على نتائج الشركة فور الانتهاء من المشروع، علماً بأن بداية الأثر المتوقع للمشروع في نتائج الشركة ستكون في عام 2021.

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وبحسب البيان، تتمثل الجهات المنفذة للمشروع في تحالف شركة إتحاد إتصالات (موبايلي) وشركة الفنار للانشاءات لتنفيذ المشروع في القطاعين الأوسط والشرقي، بالإضافة إلى فرع شركة تشاينا اليكترك باور اكويبمنت اند تكنلوجي المحدودوة لتنفيذ المشروع في القطاعين الغربي والجنوبي.

وحققت شركة السعودية للكهرباء، صافي أرباح بلغ 2.7 مليون ريال بالربع الثالث 2019 مقابل أرباح بلغت 4.9 مليار ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، تراجعت أرباح الشركة خلال التسعة أشهر الأولى إلى 2 مليار ريال، مقابل أرباح بلغت 5.6 مليار ريال في الفترة المقابلة من 2018.