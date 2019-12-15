شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الأحد 15-12-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الأحد 15-12-2019، حيث بلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى 17.83 جنيه للشراء، و 18.08 جنيه للبيع وذلك مقارنة بختام تعاملات الخميس.

فيما جاء سعر اليورو فى عدد آخر من البنوك، كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

17.89 جنيه للشراء.

18.04 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

17.83 جنيه للشراء.

18.08 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

17.83جنيه للشراء.

18.08 جنيه للبيع.

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سعر اليورو فى بنك البركة

17.60 جنيه للشراء.

17.89 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

17.89 جنيه للشراء.

18.03 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

17.89 جنيه للشراء.

18.13جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

17.81 جنيه للشراء.

18.09 جنيه للبيع.