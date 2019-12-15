شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز 10 مايو: إتاحة مقر لـ"الفيش" المميكن بقسم الشرطة وإعادة تأهيل وتجهيز وحدة المرور والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف المهندس السيد همام: تمت الموافقة أيضاً على إعادة تجهيز وتأهيل وحدة المرور بالمجاورة 34،وذلك لتواجد إدارة المرور بالمدينة لتنظيم وتسهيل حركة السيارات والمترددين على المدينة، وكذا إعادة تأهيل نقطة الإطفاء بالمجاورة 2، لتكون مركزا لانطلاق الحماية المدنية، للحفاظ على أمن وسلامة قاطني المدينة.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن ذلك يأتي في إطار النهوض بالخدمات المقدمة بالمدينة، واستجابة لمطالب السكان.
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