شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التشغيل التجريبى لمحطة الصرف الصحى بمدينة بدر بتكلفة 134 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح المهندس عمار مندور أن المحطة تتكون من مبنى طلمبات - بيارة – مولدات كهرباء بقدرة 2 ميجا وات - مبنى المصافي والرواسب - مبنى محولات بقدرة 2 ميجا وات - مبنى الإدارة - مخزن - الورش - غرفة محابس - غرفة قياس التصرف - خط طرد بقطر 1200 مم بطول 7.5 كم .
وأضاف رئيس الجهاز أنه تم إعطاء إشارة البدء للقائمين على المشروع للتشغيل التجريبي، حيث من المقرر أن تخدم المحطة الأحياء( 5 و 6 و 7)، ومنطقة 350 فدانا لقطع الأراضي المتميزة.
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