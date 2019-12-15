شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "مصرف الإنماء" تُوصي بزيادة رأس المال بنسبة 33.33% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة مصرف الإنماء عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال بنسبة 33.33%، وذلك عن طريق رسملة جزء من الإحتياطي والأرباح المرحلة.

وقال المصرف، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، إن رأس المال سيرتفع من 15 مليار ريال إلى 20 مليار ريال، ليرتفع عدد الأسهم من 1.5 مليون سهم إلى 2 مليون سهم، وذلك بمنح سهم واحد لكل ثلاثة أسهم.

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ويستهدف المصرف من زيادة رأس المال تعزيز موارد المصرف مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة.

هذا وستكون أحقية أسهم المنحة لمساهمي المصرف المسجلين لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للمصرف والذي سوف يتم الاعلان عنها لاحقاً.

ويشار إلى أن مصرف الإنماء حقق صافي أرباح بلغ 2.03 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 1.81 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام 2018.