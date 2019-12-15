شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. تطوير أرضي بيضاء لتوفير 1500 قطعة سكنية للمواطنين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن برنامج "الأراضي البيضاء" التابع لوزارة الإسكان السعودية عن الانتهاء من تطوير أرض خاضعة للرسوم من قبل مالكها بمساحة مليون متر مربع في مدينة الرياض، ومن المتوقع أن توفر أكثر من 1500 قطعة أرض سكنية.

وأشار البرنامج في بيان على موقعه أن ذلك في إطار استهداف البرنامج إنهاء الممارسات الاحتكارية للأراضي والمساهمة في إيجاد سوق عقاري متوازن.

وأكد أن المرحلة الحالية بالأراضي غير المطورة (الخام) تُعنى بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، وواقعة ضمن النطاق المعلن عنه عند إطلاق البرنامج في مرحلته الأولى عام 2016.

وأوضح البرنامج أن الرسوم لا تطبق عند إنجاز تطوير الأرض باعتماد المخطط اعتمادا نهائياً أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور "أمر السداد" عليها.

وأشار البرنامج إلى أن ذلك بهدف تحفيز التطوير وزيادة المعروض من الأراضي المطورة والحد من الممارسات الاحتكارية، لما يعود بالنفع أولاً على المواطنين ويسهم في تعزيز المعروض العقاري.

ونوه البرنامج بأن هناك العديد من الأراضي الخاضعة للرسوم تم تطويرها خلال الفترة الماضية.

وأكد أن تطبيق الرسوم يحقق أهدافه من خلال تفاعل أصحاب الأراضي الخام بتطويرها أو الشراكة مع وزارة الإسكان لإنشاء مشاريع سكنية عليها توفر وحدات سكنية للمواطنين.

ولفت أن هناك العديد من الأراضي الخام الخاضعة للرسوم يجري تطويرها في المدن المستهدفة حالياً.

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يذكر أن برنامج "الأراضي البيضاء" يطبق في مرحلته الأولى في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة، علماً أن الدورة الفوترية الثالثة من البرنامج بدأت في مدينة الرياض بتاريخ 01/07/1440هـ.

وأعلن البرنامج في أكتوبر الماضي عن صرف 2.8 مليون ريال، لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية بمشروع إسكان محافظة الكامل بمنطقة مكة المكرمة.

وأوضح البرنامج أن هذا المبلغ يمثل جزءا من إيرادات البرنامج التي جرى تحصيلها من الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني في المدن الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى.

يشار إلى أن وزارة الإسكان السعودية نجحت شهر سبتمبر الماضي في تحصيل 45% من أوامر السداد "الفواتير" للأراضي البيضاء، في كلٍّ من الرياض وجدة والدمام ومكة المكرمة.

ويهدف نظام رسوم الأراضي البيضاء إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

ويتم فرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة 2.5 % من قيمة الأرض.

وكانت وزارة الإسكان، قد قدرت إجمالي الأراضي البيضاء الخاضعة لنظام الرسوم في مدينة مكة المكرمة في مرحلتها الأولى، بنحو 2.3 مليون متر مربع حتى الآن، وذلك خلال شهر من بدء التسجيل في النظام للأراضي.

وأكدت الوزارة أن هناك تجاوبا كبيرا من قبل أصحاب الأراضي في مكة المكرمة، معتبرة أن هذا الرقم مشجع مقارنة بفترة التسجيل، ولافتة إلى أن انتهاء التسجيل سيكون مع بداية ذي القعدة من العام الهجري الجاري.