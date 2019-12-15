شكرا لقرائتكم خبر عن "سكني" يكشف عن تسليم "فلل جاهزة" بـ 19 مشروعاً في السعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية مؤخرا تسليم الفلل الجاهزة في عدد من مشاريع الوزارة في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح البرنامج في بيان على موقعه الإلكتروني أنه استمر في التسليم خلال شهر نوفمبر الماضي في 19 مشروعاً تتوزع في 9 مناطق حول المملكة، إذ تمّت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي.

وأشار إلى إتمام تسليم فلل سكنية خلال الشهر الماضي في 4 مشاريع بمنطقة الرياض تشمل إسكان المجمعة، والعيينة، والدوادمي، ورماح، إضافة إلى 3 مشاريع بالمنطقة الشرقية بمحافظتي الخبر، والأحساء (إسكان الأحساء 1، 2).

وشمل التسليم 3 مشاريع في منطقة القصيم، هي (إسكان رياض الخبراء، وإسكان البدائع، وإسكان عنيزة)، وثلاث مشاريع أخرى في منطقة الحدود الشمالية في إسكان طريف ورفحاء وعرعر.

وشمل التسليم أيضا مشروعين في منطقة الجوف في محافظتي سكاكا والقريات، كذلك مشروع في منطقة جازان شملت إسكان صبيا، إضافة إلى مواصلة التسليم في مشروع القنفذة في منطقة مكة المكرمة، وآخر في منطقة حائل "إسكان حائل"، وفي تبوك "إسكان تبوك".

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وتتوزع مشاريع وزارة الإسكان للوحدات السكنية الجاهزة في عدد من مدن ومحافظات المملكة، حيث أعلنت الوزارة عن 40 مشروعاً توفر نحو 14 ألف وحدة سكنية من نوع "فيلا" تصل مساحتها إلى 500 متر مربع للفيلا الواحدة.

يُذكر أن برنامج سكني كان قد أعلن عن مستهدفاته لعام 2020 والتي من بينها ضخ 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين بقيمة 65 مليار ريال.

وأشار إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم، الذي يلبي رغباتهم؛ بما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030، وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان- أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

يشار إلى أن وكيل وزارة الإسكان السعودية للتخطيط والدراسات، كشف في مطلع الشهر الماضي أن عدد الوحدات السكنية الجديدة تحت الإنشاء منذ بداية العام 2019 وحتى نهاية الربع الثالث بلغ أكثر من 248 ألف وحدة.

وأضاف علي بن عطية آل جابر، أنه بحسب مؤشرات بناء المساكن الصادر عن مركز الرصد الإسكاني حتى الربع الثالث، بلغ عدد الوحدات الجديدة المكتملة التي تم ضخها إلى السوق 250 ألف وحدة سكنية في الفترة ذاتها.

وكان برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية قد أعلن مطلع الشهر قبل الماضي عن توقيع 5 عقود مع 4 شركات مقاولات متخصصة في أعمال البنية التحتية، وذلك على هامش ملتقى سكني الربعي الثالث لهذا العام 2019، لبدء تنفيذ أعمال البنية التحتية في عدة مواقع بقيمة إجمالية تتجاوز 1.2 مليار ريال، لتوفير 17,886 وحدة سكنية، وذلك بحضور وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.