شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة السعودي: الترخيص لـ124 مصنعاً باستثمارات ملياري ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، إنه بعد شهرين من تطبيق قرار تحمل الدولة المقابل المالي للمصانع فإن 3 آلاف سعودي باشروا العمل.

وأضاف في تغريدة عبر تويتركخ@تم الترخيص لـ 124 مصنعا جديدا باستثمارات تجاوزت ملياري ريال".

Advertisements

وأشار إلى أن "هذه المصانع ستوفر 6 آلاف فرصة عمل جديدة، بشائر إيجابية تدعو للتفاؤل وتعزز دور القطاع في توليد الوظائف والاستثمار".

وأقرت الجهات المختصة في السعودية مؤخرا إعفاء عمالة المنشآت الحاصلة على ترخيص صناعي من المقابل المالي للعمالة الوافدة لمدة 5 سنوات.

ويأتي هذا الإجراء مع قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتنسيق مع وزارتي المالية، والعمل والتنمية الاجتماعية، لخصم تلك المبالغ من ميزانية برنامج تحفيز القطاع الخاص، إضافة إلى قيام وزارة الصناعة بإيجاد حلول مستدامة تعزز من تنافسية القطاع الصناعي