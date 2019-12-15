شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بنمو القطاع غير النفطي بالسعودية 2.5% في 2022 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع تقرير حديث لبنك الكويت الوطني أن يسجل القطاع غير النفطي بالمملكة العربية السعودية نمواً يتراوح ما بين 2.2% و 2.5% خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2020- 2022.

واستند التقرير الذي اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منها في توقعاته إلى افتراض عدم اتخاذ الإنفاق الحكومي اتجاهاً تصاعدياً في السنوات المقبلة (كما هو مستهدف في بيان الميزانية العامة الذي نشر مؤخراً) والذي من الممكن أن يحد من معدلات نمو القطاع غير النفطي.

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وأوضح التقرير إلى أنه بعد تسجيل القطاع غير النفطي بالمملكة أدنى مستويات النمو عند 0.2% في عام 2016، عاد النمو وتحسن تدريجياً ليصل إلى 2.5% على أساس سنوي في النصف الأول من العام 2019 على وقع توسع الحكومة في الإنفاق العام، بما في ذلك النفقات المرتبطة بخطة تحفيز القطاع الخاص.

ومن جانب آخر، عاد قطاع الإنشاءات للتوسع مجدداً بعد أن شهد ثلاثة أعوام متتالية من الانكماش، والذي أرجعه التقرير إلى إطلاق العديد من المشاريع الضخمة في الرياض والذي يتضح في زيادة عدد المشاريع التي تمت ترسيتها في العام 2019، بالإضافة إلى الارتفاع القوي في النمو السنوي لمبيعات الأسمنت منذ يونيو 2019.

واعتبر التقرير التمويل العقاري السكني للأفراد عاملاً إضافياً محفزاً للقطاع غير النفطي، حيث ارتفع بنسبة 33 % على أساس سنوي بنهاية سبتمبر 2019.